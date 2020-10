(Di venerdì 2 ottobre 2020) AGI - Ilanti-tumorale Metotrexato è indila duplicazione del Sars-CoV-2 - il virus che causa la sindrome respiratoria Covid-19 - ed ha il potenziale di limitarne gli effetti, se utilizzato sui pazienti ai primi sintomi o che hanno sviluppato sintomi lievi della malattia. La scoperta, per ora a livello di laboratorio ma destinata alla sperimentazione clinica, è stata fatta da ricercatori dell'Università di Milano-Bicocca e dell'Università di Brescia ed è descritta nell'articolo "Methotrexate inhibits Sars-CoV-2 virus replication "in vitro" appena pubblicato sul Journal of Medical Virology. La ricerca è partita da un approccio sistemico, che ha focalizzato una funzione virale, però connessa al metabolismo della cellula ...

sulsitodisimone : Il farmaco antitumorale in grado di inibire il coronavirus - gib_barbara : @Koffka6 Vedo che non è al corrente degli ultimi protocolli con farmaci biologici! Poi il farmaco che lei cita è un… -

Ultime Notizie dalla rete : farmaco antitumorale

MilanoToday.it

un farmaco approvato dalla FDA (Food and Drug Administration, l'agenzia governativa statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti farmaceutici) e utilizzato da decine di anni in ...I laboratori dell’IIT in prima linea per trovare una cura. "Un’innovazione dirompente rispetto ad altri modelli già consolidati" ...