Il drone che svela l’altro lato della guerra del Caucaso

I droni continuano a sorvolare il Nagorno-Karabakh e a colpire le postazioni nemiche. In questi primi giorni di escalation militare, sono i velivoli pilotati da remoto a essere i veri protagonisti del conflitto. E dall'inizio delle ostilità, il ministero della Difesa azerbaigiano ha più volte pubblicato su sui canali internet i video dei raid compiuti …

Il presidente keniota ha quindi negato le notizie secondo cui l'esercito statunitense avrebbe chiesto l'autorizzazione alle autorità di Nairobi per effettuare attacchi con droni all'interno del ...

La Turchia invia 4mila mercenari siriani dell’Isis per combattere contro gli armeni

– Fonti dell’opposizione armata siriana contattate da AsiaNews, affermano che la Turchia ha inviato 4mila mercenari siriani dell’Isis da Afrin per combattere contro gli armeni del Nagorno Karabakh. Al ...

