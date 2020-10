Il dottor Mariano Amici ha vinto il ricorso al Tar contro l’ordinanza di Zingaretti sulla vaccinazione obbligatoria

Leggi su italiasera

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Tar del Lazio ha accolto ilpresentato dal, medico romano, in cui viene richiesta la sospensione dell’ordinanza della Regione Lazio che rendevalaantinfluenzale per gli over 65 e per tutto il personale sanitario. L’ordinanza, firmata dal presidente della Regione Nicola, avrebbe dovuto renderelaantinfluenzale a partire dal 15 settembre. “Ringrazio il dott.– ha detto l’avvocato Nicola Massafra – per aver avviato questa battaglia di civiltà e libertà a cui tutti dobbiamo sentirci chiamati quando i cardini della nostra Costituzione, frutto di un importante bilanciamento ...