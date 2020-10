Il diritto di contare la trama del film stasera venerdì 2 ottobre su Rai Movie (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il diritto di contare – Hidden Figures il film stasera venerdì 2 ottobre su Rai Movie, trama e trailer Il diritto di contare, Hidden Figures in originale, è il film scelto per stasera venerdì 2 ottobre su Rai Movie, una storia di donne, razzismo, riscatto sociale negli USA del 1961 quando in molti stati la discriminazione razziale era ancora accettata tra uffici, bagni, mense e autobus separati in molti stati, come la Virginia dove è ambientato il film. Diretto da Theodore Melfi il film è basato sul libro di Margot Lee Shtterly che racconta la storia vera della scienziata Katherine Johnson che ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ildi– Hidden Figures ilvenerdì 2su Raie trailer Ildi, Hidden Figures in originale, è ilscelto pervenerdì 2su Rai, una storia di donne, razzismo, riscatto sociale negli USA del 1961 quando in molti stati la discriminazione razziale era ancora accettata tra uffici, bagni, mense e autobus separati in molti stati, come la Virginia dove è ambientato il. Diretto da Theodore Melfi ilè basato sul libro di Margot Lee Shtterly che racconta la storia vera della scienziata Katherine Johnson che ...

