Il Derby County si veste di rosa: terza maglia per combattere il cancro (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Derby County ha reso noto il suo terzo kit per la stagione 2020-21. La società inglese ha progettato il nuovo look total rosa a sostegno della lotta al cancro al seno. Un'iniziativa dettata per sensibilizzare le persone a questa malattia.Derby County: il kit rosaCome rende noto il club, i colori del terzo kit supportano la campagna di raccolta fondi di Wear it pink di Breast Cancer Now con lo scopo di raccogliere fondi per l'ente di beneficenza al fine di sensibilizzare la popolazione verso il tumore al seno. Il Derby County donerà 5 sterline su ogni maglia venduta per adulti e 3 sterline su quella per i bambini. Per la prima volta, il terzo kit verrà indossato nella gara contro il Norwich City. ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ilha reso noto il suo terzo kit per la stagione 2020-21. La società inglese ha progettato il nuovo look totala sostegno della lotta alal seno. Un'iniziativa dettata per sensibilizzare le persone a questa malattia.: il kitCome rende noto il club, i colori del terzo kit supportano la campagna di raccolta fondi di Wear it pink di Breast Cancer Now con lo scopo di raccogliere fondi per l'ente di beneficenza al fine di sensibilizzare la popolazione verso il tumore al seno. Ildonerà 5 sterline su ognivenduta per adulti e 3 sterline su quella per i bambini. Per la prima volta, il terzo kit verrà indossato nella gara contro il Norwich City. ...

