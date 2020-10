Il consigliere leghista di Spoleto denuncia in Aula: ‘Inaccettabile che mi si derida per il volume dei miei capelli, vi consiglio il mio parrucchiere’ (Di venerdì 2 ottobre 2020) È crisi profonda nella giunta comunale di Spoleto, dove due giorni fa Fratelli d’Italia è uscita dalla maggioranza di centrodestra, passando di fatto all’opposizione. Oltre agli esponenti del partito di Giorgia Meloni, anche la consigliera di Forza Italia, Marina Morelli, ha abbandonato la coalizione capeggiata dal sindaco Umberto De Augustinis.In occasione dell’ultimo caotico consiglio comunale, ha preso la parola anche il vicepresidente dell’assemblea, il leghista Stefano Proietti, che, oltre ad annunciare la posizione “responsabile” del Caroccio umbro, si è dilungato in una filippica contro coloro che hanno criticato la sua chioma. “Voglio rendere edotta l’Aula che nei scorsi giorni – ha affermato il politico della Lega – sono stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) È crisi profonda nella giunta comunale di, dove due giorni fa Fratelli d’Italia è uscita dalla maggioranza di centrodestra, passando di fatto all’opposizione. Oltre agli esponenti del partito di Giorgia Meloni, anche la consigliera di Forza Italia, Marina Morelli, ha abbandonato la coalizione capeggiata dal sindaco Umberto De Augustinis.In occasione dell’ultimo caoticocomunale, ha preso la parola anche il vicepresidente dell’assemblea, ilStefano Proietti, che, oltre ad annunciare la posizione “responsabile” del Caroccio umbro, si è dilungato in una filippica contro coloro che hanno criticato la sua chioma. “Voglio rendere edotta l’che nei scorsi giorni – ha affermato il politico della Lega – sono stato ...

kiki_viola8 : RT @PossibileIt: A Modena un consigliere leghista aveva definito l'Egitto un 'paese serio', per non averlo liberato. A Vercelli hanno bocci… - CieloGrigioStop : RT @PossibileIt: A Modena un consigliere leghista aveva definito l'Egitto un 'paese serio', per non averlo liberato. A Vercelli hanno bocci… - mimmomaiorino : RT @PossibileIt: A Modena un consigliere leghista aveva definito l'Egitto un 'paese serio', per non averlo liberato. A Vercelli hanno bocci… - Caramel89409333 : RT @Iperbole_: Emanuele Cocollini, consigliere leghista fiorentino, è stato beccato così ubriaco da ritirargli patente e mezzo. Cocollini,… - SilviaBassan : RT @PossibileIt: A Modena un consigliere leghista aveva definito l'Egitto un 'paese serio', per non averlo liberato. A Vercelli hanno bocci… -

Ultime Notizie dalla rete : consigliere leghista Consigliere leghista difende in aula i propri capelli Umbria 24 News SICUREZZA GRAN SASSO: SERVONO 38 NOTTI DI LAVORO, SCONTRO IN COMMISSIONE, NAVARRA SOTTO ATTACCO

L’AQUILA – Ci vorranno 38 notti di lavoro per allinearsi alle prescrizioni del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti portando a termine le ispezioni approfondite di sicurezza del traforo del Gran ...

Giunta e commissioni: quante caselle da riempire per Acquaroli prima del Consiglio

ANCONA - La composizione della giunta è solo la punta dell’iceberg. Le caselle che il governatore Francesco Acquaroli dovrà riempire sono molte di più delle sei che ...

L’AQUILA – Ci vorranno 38 notti di lavoro per allinearsi alle prescrizioni del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti portando a termine le ispezioni approfondite di sicurezza del traforo del Gran ...ANCONA - La composizione della giunta è solo la punta dell’iceberg. Le caselle che il governatore Francesco Acquaroli dovrà riempire sono molte di più delle sei che ...