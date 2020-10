Il cielo non sarà “azzurro” sopra Benevento: salta anche la gara dell’Italia di Mancini (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Niente notti magiche nel Sannio, tutta colpa del covid. Dopo aver “perso” la gara dell’Under 21, Benevento deve dire addio anche al sogno di ospitare la Nazionale maggiore. L’Italia di Roberto Mancini sarebbe dovuta essere di scena al “Ciro Vigorito” il prossimo 11 novembre per affrontare in amichevole l’Estonia. La Figc, di intesa con la Uefa, ha stabilito un cambio di sede, preferendo far disputare l’incontro all’Artemio Franchi di Firenze. Cambia anche la sede della gara con la Polonia di Kamil Glik, valevole per la Nations League e inizialmente in programma all’Olimipico di Roma. La sfida si disputerà invece allo stadio Città del Tricolore di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Niente notti magiche nel Sannio, tutta colpa del covid. Dopo aver “perso” ladell’Under 21,deve dire addioal sogno di ospitare la Nazionale maggiore. L’Italia di Robertosarebbe dovuta essere di scena al “Ciro Vigorito” il prossimo 11 novembre per affrontare in amichevole l’Estonia. La Figc, di intesa con la Uefa, ha stabilito un cambio di sede, preferendo far disputare l’incontro all’Artemio Franchi di Firenze. Cambiala sede dellacon la Polonia di Kamil Glik, valevole per la Nations League e inizialmente in programma all’Olimipico di Roma. La sfida si disputerà invece allo stadio Città del Tricolore di ...

marcotravaglio : Dalla spiaggia di Ventotene, dove 15enne scrisse “Il cielo”, fino ai 3 album di inediti (il primo oggi): vita di un… - Capezzone : Su @atlanticomag @AdrianoSut rilegge Il prigioniero del cielo di Zafon - borghi_claudio : @Mario_DAloisio @aquae70 @NVogatore Guardi che è... come dire... un'ovvietà. Ne conosco solo due che non sono defin… - rapalje1625 : RT @artmajcar: #PoesiaStatunitense Va da quell'anima gentile di mio marito ... digli che il mio amore per te,non meno del mio amore per lui… - punto_isolato : RT @Nayt1ne: Non sono libero davvero fumo non credo neanche a quel che vedo se mi rompi ti tagli come il vetro piove pure se il mio cielo è… -

Ultime Notizie dalla rete : cielo non Le meraviglie del cielo serale di ottobre: congiunzioni e sciami meteorici! Everyeye Tech Una rara Luna blu renderà magica la notte di Halloween. Nel cielo stellato darà spettacolo anche Marte

La Luna Blu e Marte , il pianeta più luminoso della prima parte della notte, sono i protagonisti del cielo di ottobre . Entrambi sono pronti a ...

Gli «spiriti animali» che rimettono in moto economia e risparmio

I soldi che piovono dal cielo qualcuno dovrà pur pagarli. Keynes, nel 1936, descrisse gli «spiriti animali» come la forza intuitiva, emozionale che ci spinge ad agire senza troppi calcoli e ragionamen ...

La Luna Blu e Marte , il pianeta più luminoso della prima parte della notte, sono i protagonisti del cielo di ottobre . Entrambi sono pronti a ...I soldi che piovono dal cielo qualcuno dovrà pur pagarli. Keynes, nel 1936, descrisse gli «spiriti animali» come la forza intuitiva, emozionale che ci spinge ad agire senza troppi calcoli e ragionamen ...