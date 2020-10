Il ciambellone al mascarpone | Il dolce per la colazione e la merenda

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Ilper lae la: ilal. Ilche ti presentiamo oggi è un vero peccato di gola, se mai ce ne sono stati. Si tratta di un morbidissimo e goduriosoche va benissimo sia al mattino per la primache a metà pomeriggio per unasfiziosa e senza pentimenti. Si tratta di una ricetta che va bene per chi non ha troppo tempo da dedicare alla cucina, ma non per questo vuole rinunciare a una bontà da leccarsi le dita. Gli ingredienti sono pochi e tra questi non ci sono né burro né olio. Ilper lae la: ilal ...