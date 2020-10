Il campo dei bimbi abortiti: sulle croci i nomi delle madri (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nino Materi Il racconto-choc di una donna: "Mai dato alcun consenso". Il Garante della privacy apre un'inchiesta Il destino dei piccoli che si rigirano nel ventre materno non è uguale per tutti. C'è chi ha la gioia di venire al mondo: sono i neonati cui l'esistenza regala il diritto alla luce. E ad avere un nome. C'è invece chi resta avvolto dal buio perché morto già in grembo: una (in)esistenza che «dona» solo definizioni terrificanti del tipo: «feto da smaltire» (come fosse immondizia da gettare in un apposito contenitore, magari di colore rosa o azzurro in base al sesso); «rifiuto ospedaliero» (al pari di una garza sporca o una siringa usata); prodotto abortivo (peggio di un oggetto contaminato). Questa seconda - sfortunata - categoria di creature (definirli «bimbi», per ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nino Materi Il racconto-choc di una donna: "Mai dato alcun consenso". Il Garante della privacy apre un'inchiesta Il destino dei piccoli che si rigirano nel ventre materno non è uguale per tutti. C'è chi ha la gioia di venire al mondo: sono i neonati cui l'esistenza regala il diritto alla luce. E ad avere un nome. C'è invece chi resta avvolto dal buio perché morto già in grembo: una (in)esistenza che «dona» solo definizioni terrificanti del tipo: «feto da smaltire» (come fosse immondizia da gettare in un apposito contenitore, magari di colore rosa o azzurro in base al sesso); «rifiuto ospedaliero» (al pari di una garza sporca o una siringa usata); prodotto abortivo (peggio di un oggetto contaminato). Questa seconda - sfortunata - categoria di creature (definirli «», per ...

valigiablu : Il nuovo campo dei rifugiati in Grecia è “peggiore di quello di Moria”. L’impegno dell’UE per accoglienza e richies… - _Carabinieri_ : L’Arma dei #Carabinieri ricambia l’attestazione di stima nei confronti di @WHNSC per l’arresto della cittadina ital… - Inter : ?? | BACKSTAGE Pronti a tornare in campo, con stile: il backstage della prova divisa dei nostri ragazzi per… - simoventurini1 : Il nuovo campo dei rifugiati in Grecia è “peggiore di quello di Moria”. L’impegno dell’UE per accoglienza e richies… - simoventurini1 : RT @unoscribacchino: “Qui non abbiamo bagni o servizi igienici puliti”. Il nuovo campo dei rifugiati in #Grecia è “peggiore di quello di #… -

Ultime Notizie dalla rete : campo dei Campo dei Fiori, una montagna da sistemare IL GIORNO Covid-19, oggi 392 positivi e 8482 tamponi. De Luca: “bisogna svuotare gli ospedali dagli asintomatici!”

NAPOLI – Resta invariato il numero dei contagi in Campania. Dai 390 di ieri si passa ai 392 di oggi con un aumento dei tamponi a 8482, con una percentuale tra tamponi e positivi ferma al 4,6%. I guari ...

Esri Italia e Mobileye supportano ACEA per l’asset managemenet

Già dal 2018 Esri ha siglato un accordo che definisce la piattaforma Esri come il repository dei dati raccolti dai dispositivi Mobileye, i sistemi di assistenza alla guida.

NAPOLI – Resta invariato il numero dei contagi in Campania. Dai 390 di ieri si passa ai 392 di oggi con un aumento dei tamponi a 8482, con una percentuale tra tamponi e positivi ferma al 4,6%. I guari ...Già dal 2018 Esri ha siglato un accordo che definisce la piattaforma Esri come il repository dei dati raccolti dai dispositivi Mobileye, i sistemi di assistenza alla guida.