Il bonus pc ed internet è legge: come richiederlo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Arriva ufficialmente il bonus “Pc ed internet”, con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale nella giornata di ieri, 1 ottobre della legge a riguardo. come preannunciato, il governo italiano di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, hanno deciso di elargire alle famiglie un bonus pari a 500 euro per poter acquistare dispositivi informatici oppure garantire la fruizione della connessione internet. I requisiti necessari Il contributo, come stabilito dall’articolo 1 della legge, è corrisposto “sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad internet in banda ultra larga per un periodo di almeno dodici mesi e, ove presenti, dei relativi ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) Arriva ufficialmente il“Pc ed”, con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale nella giornata di ieri, 1 ottobre dellaa riguardo.preannunciato, il governo italiano di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, hanno deciso di elargire alle famiglie unpari a 500 euro per poter acquistare dispositivi informatici oppure garantire la fruizione della connessione. I requisiti necessari Il contributo,stabilito dall’articolo 1 della, è corrisposto “sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione adin banda ultra larga per un periodo di almeno dodici mesi e, ove presenti, dei relativi ...

