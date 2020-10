Il Barone Rampante di Italo Calvino protagonista a Canale 5

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Ildiè statodi una domanda posta da Gerry Scotti durante la scorsa puntata di “Chi vuol essere milionario” Ilè statodi una domanda fatta da Gerry Scotti durante la scorsa puntata di “Chi vuol essere milionario“. La trasmissione è andata in onda giovedì 1 ottobre su5. Nello specifico, il quesito posto dal conduttore televisivo è “Il, dove vive ildel romanzo di”? La risposta giusta è: ilvive su un ...

SoloLibri : Chi vuol esser milionario, la domanda su Il Barone rampante: sapevate la risposta?: @eleonoramdaniel ? - angiuoniluigi : RT @fanpage: #ChiVuolEssereMilionario, la domanda che ha messo in difficoltà Giona Motta - fanpage : #ChiVuolEssereMilionario, la domanda che ha messo in difficoltà Giona Motta - entenkwkm : Barone rampante dove vive protagonista Calvino. La domanda fatta nel corso della puntata del 1 ottobre 2020, di Chi… - Arianna_ilfilo : Che bello vedere 'Il barone rampante' nelle tendenze di Google! -

Ultime Notizie dalla rete : Barone Rampante

Everyeye Tech

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset – Sede legale: 00187 Roma Largo del Naza ...Nella puntata in onda giovedì 1 ottobre, il giovane concorrente esperto di fisica delle energie, Giona Motta, si è trovato in difficoltà davanti ...