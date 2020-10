Il 2 ottobre l’iPhone SE da 128 GB costa meno di quello da 64 GB in offerta Amazon (Di venerdì 2 ottobre 2020) Chiunque stia puntando da tempo all’acquisto dell’iPhone SE balzerà di certo dalla sedia per l’ultimissima offerta Amazon sul melafonino low-cost. Sarà il clima pre-Amazon Prime Day ma in effetti la promozione in essere è davvero molto interessante con il modello da 128 GB dello smartphone che costa addirittura di meno di quello da 64 GB entry level. Dal suo lancio la scorsa primavera, l’iPhone SE ha raccolto numerosi consensi di pubblico e conquistato buoni risultati di vendita. Il desiderio di molti di avere un melafonino a buon mercato ma comunque nuovo ha sedotto più di qualche utente, anche proveniente dal mondo Android. Trovare l’esemplare poi in promozione speciale su Amazon, risulta essere una di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Chiunque stia puntando da tempo all’acquisto dell’iPhone SE balzerà di certo dalla sedia per l’ultimissimasul melafonino low-cost. Sarà il clima pre-Prime Day ma in effetti la promozione in essere è davvero molto interessante con il modello da 128 GB dello smartphone cheaddirittura didida 64 GB entry level. Dal suo lancio la scorsa primavera, l’iPhone SE ha raccolto numerosi consensi di pubblico e conquistato buoni risultati di vendita. Il desiderio di molti di avere un melafonino a buon mercato ma comunque nuovo ha sedotto più di qualche utente, anche proveniente dal mondo Android. Trovare l’esemplare poi in promozione speciale su, risulta essere una di ...

