Ibarra (Sky): «La Serie A è l’unica realtà con cui non abbiamo trovato un accordo dopo il blocco Covid» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nell’intervista rilasciata a Prima Comunicazione, l’amministratore delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra, parla anche dei rapporti tra l’emittente e la Lega Serie A. «L’argomento diritti è un tormentone, se ne parla decisamente troppo. Per quanto ci riguarda abbiamo contratti che ci coprono per un altro anno e mezzo, fino alla fine del campionato 2021. La situazione è in divenire e non è stato ancora fatto il nuovo bando di gara 2021-2024». Sul mancato versamento dell’ultima rata dei diritti tv dopo il blocco a causa della pandemia: «Nel periodo della pandemia abbiamo dialogato ovunque con le federazioni e trovato accordi che tenevano conto della situazione straordinaria che si era venuta a ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nell’intervista rilasciata a Prima Comunicazione, l’amministratore delegato di Sky Italia, Maximo, parla anche dei rapporti tra l’emittente e la LegaA. «L’argomento diritti è un tormentone, se ne parla decisamente troppo. Per quanto ci riguardacontratti che ci coprono per un altro anno e mezzo, fino alla fine del campionato 2021. La situazione è in divenire e non è stato ancora fatto il nuovo bando di gara 2021-2024». Sul mancato versamento dell’ultima rata dei diritti tvila causa della pandemia: «Nel periodo della pandemiadialogato ovunque con le federazioni eaccordi che tenevano conto della situazione straordinaria che si era venuta a ...

