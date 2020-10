Iachini: “Chiesa? Oggi ha giocato come sempre, non c’è nulla di definitivo” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Beppe Iachini, dopo la sconfitta contro la Sampdoria ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del tecnico della Fiorentina sul futuro di Chiesa: “Chiesa? Ad Oggi fa parte della nostra squadra, io non ho avuto indicazioni particolari nessuno della società mi ha detto qualcosa, non c’è nulla di ufficiale o di definitivo”. Chiesa sta lavorando bene e si sta impegnando. Stasera ha giocato come nelle altre partite. Mercato? Ne parleremo con la società: ci siamo detti di fermare il discorso sul mercato, perché abbiamo tanti giocatori interessati da queste situazioni. Oggi rispetto alle prime due uscite è stato qualche passo indietro, anche se all’inizio siamo partiti bene. Poi abbiamo sbagliato qualche ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 ottobre 2020) Beppe, dopo la sconfitta contro la Sampdoria ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del tecnico della Fiorentina sul futuro di Chiesa: “Chiesa? Adfa parte della nostra squadra, io non ho avuto indicazioni particolari nessuno della società mi ha detto qualcosa, non c’èdi ufficiale o di definitivo”. Chiesa sta lavorando bene e si sta impegnando. Stasera hanelle altre partite. Mercato? Ne parleremo con la società: ci siamo detti di fermare il discorso sul mercato, perché abbiamo tantiri interessati da queste situazioni.rispetto alle prime due uscite è stato qualche passo indietro, anche se all’inizio siamo partiti bene. Poi abbiamo sbagliato qualche ...

marcoconterio : ???? Iachini su #Chiesa 'Fa parte della #Fiorentina e ha giocato senza indicazioni particolari arrivate da parte del… - ZZiliani : BREVE STORIA TRISTE (o allegra, dipende dal tifo). Inter-Fiorentina 2-3. Al 65’ fuori Chiesa e dentro Lirola. All’… - Mediagol : #Fiorentina-#Sampdoria, #Iachini: “Chiesa alla Juventus? Sta lavorando bene, il suo futuro in viola…” - Mediagol : #Fiorentina-#Sampdoria, Iachini: 'Chiesa alla Juventus? Sta lavorando bene, il suo futuro in viola...'… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Iachini: “Chiesa? Oggi ha giocato come sempre, non c’è nulla di definitivo” -

Ultime Notizie dalla rete : Iachini “Chiesa