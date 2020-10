I piani tedeschi per la sovranità tecnologica spiazzeranno Huawei?

Leggi su it.insideover

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Angela Merkel ha deciso che la Germania deve saper giocare, in futuro, la partita della competizione politica ed economica internazionale con maggiore assertività. E deve quindi consolidare la sua sfera d’influenza da ogni minaccia esterna: in questi anni, un fronte decisivo per la Cancelliera è stato quello tecnologico. La tencologia, ha notato l’analista Gianni Bessi, è stato uno … Iper la sovranità? InsideOver.