I fallimenti della politica estera italiana non giustificano la "caccia" al motopesca tunisino (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nella seconda metà degli anni ’90 ero in servizio alla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e non di rado accadeva che giungesse in sala operativa notizia di un attacco da parte di unità militari tunisine o libiche a danno di pescherecci mazaresi.In molti casi, effettivamente si contestava uno sconfinamento e l’effettuazione di attività di pesca in quella zona di mare denominata «mammellone” che, per il nostro ordinamento (due decreti ministeriali del 1979) era stata unilateralmente riservata al ripopolamento ittico. In certi periodi, questi episodi assumevano caratteristiche particolarmente cruente, quando le navi della Marina Militare destinate alla vigilanza delle attività di pesca erano lontane; in quelle circostanze non era raro che le unità militari libiche o tunisine sparassero sulle unità da ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nella seconda metà degli anni ’90 ero in servizio alla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e non di rado accadeva che giungesse in sala operativa notizia di un attacco da parte di unità militari tunisine o libiche a danno di pescherecci mazaresi.In molti casi, effettivamente si contestava uno sconfinamento e l’effettuazione di attività di pesca in quella zona di mare denominata «mammellone” che, per il nostro ordinamento (due decreti ministeriali del 1979) era stata unilateralmente riservata al ripopolamento ittico. In certi periodi, questi episodi assumevano caratteristiche particolarmente cruente, quando le naviMarina Militare destinate alla vigilanza delle attività di pesca erano lontane; in quelle circostanze non era raro che le unità militari libiche o tunisine sparassero sulle unità da ...

Non è, quindi, difficile pensare che questa improvvisa durezza italiana sia legata al fallimento, l’ennesimo, della politica estera del nostro Paese ed a quella del controllo dell’immigrazione. E ...

