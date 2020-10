I contagi preoccupano: si pensa alla mascherina anche all’aperto (Di venerdì 2 ottobre 2020) Valentina Dardari Conte sta pensando di prorogare lo stato d’emergenza al 31 gennaio 2021. I dato di ieri è il peggiore da aprile. Movida estiva e riapertura delle scuole ne sono forse la causa Tante le possibili cause dell’impennata di contagi registrata ieri: 2.548. C’è chi dà la colpa alla movida estiva, chi alla riapertura delle scuole e chi ai tanti tamponi che l’Italia sta effettuando, toccando il record di 118mila in sole 24 ore. In ogni caso il dato di ieri è il peggiore da cinque mesi, da aprile non si riscontaravano infatti numeri simili. E l’impennata di positivi è degna di nota: +39% rispetto al giorno precedente. Roberto Speranza, il ministro della Salute, ha reso noto che aspetterà comunque i prossimi giorni per decidere sul ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Valentina Dardari Conte stando di prorogare lo stato d’emergenza al 31 gennaio 2021. I dato di ieri è il peggiore da aprile. Movida estiva e riapertura delle scuole ne sono forse la causa Tante le possibili cause dell’impennata diregistrata ieri: 2.548. C’è chi dà la colpamovida estiva, chiriapertura delle scuole e chi ai tanti tamponi che l’Italia sta effettuando, toccando il record di 118mila in sole 24 ore. In ogni caso il dato di ieri è il peggiore da cinque mesi, da aprile non si riscontaravano infatti numeri simili. E l’impennata di positivi è degna di nota: +39% rispetto al giorno precedente. Roberto Speranza, il ministro della Salute, ha reso noto che aspetterà comunque i prossimi giorni per decidere sul ...

