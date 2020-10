«I am Greta» | il poster in esclusiva del film evento

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Un documentario per raccontare quanta e quale umanità si celi dietro il personaggio che si è imparato a conoscere. I am Greta, che Nathan Grossman, regista svedese, ha presentato in anteprima all’ultima edizione del Festival di Venezia, è il quadro di un’adolescente cresciuta in fretta. Composta, nella sua lunga treccia, con le mani incrociate sotto il viso, come da poster che in alto vi mostriamo in esclusiva, Greta Thunberg è colta nella normalità dei suoi diciassette anni, ragazzina arrabbiata, disobbediente, a tratti. Grossman, che a riprendere Greta ha cominciato per istinto, senza sapere con esattezza cosa avrebbe fatto delle sue immagini, ha voluto immortalarla così. Senza pretese o artifici. Chiedendole di essere quel che il mondo spesso dimentica: una giovane donna.