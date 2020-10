Hyper Scape è disponibile da poco ma Ubisoft vuole già rivedere l'esperienza per raggiungere 'il pieno potenziale' (Di venerdì 2 ottobre 2020) Hyper Scape, il battle royale free-to-play di Ubisoft, è uscito da poco ma il publisher sta già cercando di rivedere l'esperienza per raggiungere il suo "pieno potenziale".In un nuovo post sul blog del sito web di Hyper Scape, Ubisoft ha spiegato che mentre ha considerato la beta aperta il lancio su PC un successo, "non siamo stati in grado di soddisfare le grandi aspettative che ci eravamo prefissati con la nostra versione completa su console" .Ubisoft afferma che affinché il gioco raggiunga il suo "pieno potenziale", ha identificato alcuni pilastri chiave su cui il team di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 ottobre 2020), il battle royale free-to-play di; uscito dama il publisher sta; cercando dil'peril suo "".In un nuovo post sul blog del sito web diha spiegato che mentre ha considerato la beta aperta il lancio su PC un successo, "non siamo stati in grado di soddisfare le grandi aspettative che ci eravamo prefissati con la nostra versione completa su console" .afferma che affinché il gioco raggiunga il suo "", ha identificato alcuni pilastri chiave su cui il team di ...

