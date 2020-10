Hope Hicks, chi è l’ex modella (oggi consigliera) che potrebbe aver contagiato Donald e Melania Trump (Di venerdì 2 ottobre 2020) La notizia del giorno a livello mondiale è certamente la positività al coronavirus del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e della first lady, Melania. Stando alle prime ricostruzioni, sembra molto probabile che il Presidente USA abbia contratto il Covid-19 mentre era in volo sull’Air Force One, in direzione Cleveland, per partecipare al dibattito che lo vedeva protagonista contro il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden. Su quel volo, Trump – che ha scelto di non indossare la mascherina, ndr – si trovava assieme a Hope Hicks, 31 anni, attualmente consigliera del tycoon, fino al 2018 capo della comunicazione alla Casa Bianca. La Hicks, che in passato è stata anche modella per ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 2 ottobre 2020) La notizia del giorno a livello mondiale è certamente la positività al coronavirus del presidente degli Stati Uniti,, e della first lady,. Stando alle prime ricostruzioni, sembra molto probabile che il Presidente USA abbia contratto il Covid-19 mentre era in volo sull’Air Force One, in direzione Cleveland, per partecipare al dibattito che lo vedeva protagonista contro il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden. Su quel volo,– che ha scelto di non indossare la mascherina, ndr – si trovava assieme a, 31 anni, attualmentedel tycoon, fino al 2018 capo della comunicazione alla Casa Bianca. La, che in passato è stata ancheper ...

Agenzia_Ansa : Stretta collaboratrice Trump ha il Covid-19. Hope Hicks ha viaggiato sull'Air Force One per il dibattito con Biden… - SkyTG24 : #DonaldTrump inizia l'isolamento insieme alla first lady. La coppia si è sottoposta al test dopo che la stretta col… - HuffPostItalia : Chi è Hope Hicks, la consigliera di Trump positiva al Covid da mercoledì - eziomauro : Trump positivo al coronavirus, chi è Hope Hicks: la fedelissima che ha contagiato il presidente - Ka68434876 : RT @QuoteTheNews: #TrumpHasCovid OFFTOPIC È successo, il presidente degli Stati Uniti ???? Donald #Trump è risultato positivo al test del #C… -