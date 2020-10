Hope Hicks, chi è la collaboratrice di Trump positiva al Covid (Di venerdì 2 ottobre 2020) la collaboratrice di risultata positiva al prima che lo fossero anche il presidente e la first lady , ha i sintomi del Covid e secondo la stampa internazionale 'sta molto male'. La consigliera della ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 ottobre 2020) ladi risultataal prima che lo fossero anche il presidente e la first lady , ha i sintomi dele secondo la stampa internazionale 'sta molto male'. La consigliera della ...

HuffPostItalia : Chi è Hope Hicks, la consigliera di Trump positiva al Covid da mercoledì - oiramdivito : Ex modella, ex attrice, ex capo della comunicazione alla Casa Bianca, Hope Hicks avrebbe contagiato il presidente d… - Nanoalto : Chi è Hope Hicks, la giovane consigliera che ha contagiato #Trump - blueislazy : RT @pondgitsune: #TrumpHasCovid di tendenza con 'hope hicks' e 'karma' VADO A STENDERMI - Misoneista : @ManuelPeruzzo L'idea che stia a meno di un metro da Hope Hicks è molto più interessante. -