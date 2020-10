Honda lascia la Formula 1 alla fine del Mondiale 2021 (Di venerdì 2 ottobre 2020) I successi non contano. Nonostante le due vittorie in questa stagione, la Honda lascia la Formula 1. Lo hanno comunicato i vertici del settore sportivo della casa automobilistica giapponese che fornisce le proprie motorizzazioni a Red Bull e Alpha Tauri. E proprio con queste due scuderie sono arrivati i successi di Max Verstappen a Silverstone (nel Gran premio del 70° anniversario, il secondo sulla pista britannica) e il clamoroso primo posto di Daniil Kvyat a Monza. La fine dei rapporti arriverà al termine della stagione 2021. LEGGI ANCHE > A molti tifosi è saltato il segnale Dazn al rigore decisivo di Rio Ave-Milan Dopo alcuni anni di assenza, Honda era tornata nel mondo della Formula cinque anni fa. Ma cosa ha spinto la casa ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 2 ottobre 2020) I successi non contano. Nonostante le due vittorie in questa stagione, lala1. Lo hanno comunicato i vertici del settore sportivo della casa automobilistica giapponese che fornisce le proprie motorizzazioni a Red Bull e Alpha Tauri. E proprio con queste due scuderie sono arrivati i successi di Max Verstappen a Silverstone (nel Gran premio del 70° anniversario, il secondo sulla pista britannica) e il clamoroso primo posto di Daniil Kvyat a Monza. Ladei rapporti arriverà al termine della stagione. LEGGI ANCHE > A molti tifosi è saltato il segnale Dazn al rigore decisivo di Rio Ave-Milan Dopo alcuni anni di assenza,era tornata nel mondo dellacinque anni fa. Ma cosa ha spinto la casa ...

La AlphaTauri ha appreso la decisione della Honda Motor Company di ritirarsi dalla Formula 1 alla fine della stagione 2021, ringraziandola per i suoi sforzi eccezionali come fornitore di motori ...

