Higuain: "Rissa sfiorata? Sono sensibile. Mi hanno mancato di rispetto e ho reagito" (Di venerdì 2 ottobre 2020) Gonzalo Higuain lascia la Juventus per l'Inter Miami. Rissa sfiorata alla prima gara: le sue dichiarazioni Leggi su 90min (Di venerdì 2 ottobre 2020) Gonzalolascia la Juventus per l'Inter Miami.alla prima gara: le sue dichiarazioni

TUTTOJUVE_COM : L'ex bianconero Higuain: 'La rissa? Mi hanno provocato in cinque' - Pall_Gonfiato : #MLS, #Higuain torna sulla rissa contro i #PhiladelphiaUnion - sportli26181512 : MLS, Higuain sulla rissa sfiorata: 'Sono stato provocato, esigo rispetto': L'ex Juventus: 'Credo nel fair play ma s… - alabarda67 : L'esordio in MLS di Higuain: - rigore calciato fuori - mezza rissa dopo l'errore. - sconfitta per 3 a 0. Beh dai,… - ilcurre : Sbaglia un rigore, sfiora la rissa e rimedia una sconfitta: inizia male l'avventura di #Higuain negli Usa #MSL… -