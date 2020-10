Highlights Thiem-Ruud | terzo turno Roland Garros 2020 VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Ilcon glidel match tra Dominice Casper, valido per ildel. Vittoria agevole per lo specialista della terra rossa e numero tre al mondo e del seeding, che batte il norvegese per 6-4 6-3 6-1: l’austriaco domina soprattutto secondo eset e adesso si assicura il passaggio al quartodove affronterà uno tra Wawrinka e Gaston.