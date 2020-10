Harry e Meghan Markle contro il «razzismo strutturale»: «È il momento di cambiare» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ottobre, nel Regno Unito, è il mese dedicato alla storia dei neri. Proprio in occasione dell’inizio del «Black History Month», Meghan Markle e il principe Harry hanno partecipato ad una video-intervista con l’Evening Standard, affrontando proprio le tematiche legate alla discriminazione: «Credo che le proteste negli Stati Uniti siano una cosa bellissima», ha esordito la duchessa, «a patto naturalmente che siano pacifiche». Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ottobre, nel Regno Unito, è il mese dedicato alla storia dei neri. Proprio in occasione dell’inizio del «Black History Month», Meghan Markle e il principe Harry hanno partecipato ad una video-intervista con l’Evening Standard, affrontando proprio le tematiche legate alla discriminazione: «Credo che le proteste negli Stati Uniti siano una cosa bellissima», ha esordito la duchessa, «a patto naturalmente che siano pacifiche».

UlisseRai1 : Harry e Meghan hanno scelto di fare un passo indietro come membri della famiglia reale e di vivere negli Stati Unit… - maatiside : RT @UlisseRai1: Harry e Meghan hanno scelto di fare un passo indietro come membri della famiglia reale e di vivere negli Stati Uniti, rinun… - inordinesparso : @caiotta1 Ahahahahaha, pensa che in tl ho gente che ha visto quello di Harry e Meghan a scuola e li si che mi sento vecchia davvero - ClarabellaBest : RT @UlisseRai1: Harry e Meghan hanno scelto di fare un passo indietro come membri della famiglia reale e di vivere negli Stati Uniti, rinun… - AlicePenzavalli : I Duchi di Sussex dicono addio agli impegni di Corte, ma subiscono il fascino sottile del patinato mondo dello spet… -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Meghan Meghan Markle ed Harry detestati dagli inglesi: lo dice il... AMICA - La rivista moda donna Harry e Meghan Markle contro il «razzismo strutturale»: «È il momento di cambiare»

Proprio in occasione dell’inizio del «Black History Month», Meghan Markle e il principe Harry hanno partecipato ad una video-intervista con l’Evening Standard, affrontando proprio le tematiche legate ...

Focus Vip

Che Belen Rodriguez faccia una vita agiata, grazie al suo lavoro in tv e da modella, è fuori ogni dubbio: lo dimostrano le sue foto sul suo profilo Instagram, negli ultimi giorni scattate alle Maldive ...

Proprio in occasione dell’inizio del «Black History Month», Meghan Markle e il principe Harry hanno partecipato ad una video-intervista con l’Evening Standard, affrontando proprio le tematiche legate ...Che Belen Rodriguez faccia una vita agiata, grazie al suo lavoro in tv e da modella, è fuori ogni dubbio: lo dimostrano le sue foto sul suo profilo Instagram, negli ultimi giorni scattate alle Maldive ...