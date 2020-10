Guerra (Oms) su Contagi: tra Qualche Settimana Vedremo Effetto Della Riapertura Delle Scuole (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il medico Ranieri Guerra (Oms), ospite al programma “Agorà”, parla dell’Effetto che la Riapertura Delle Scuole avrà sui Contagi. “L’Effetto Scuole lo Vedremo tra 1 Settimana e capiremo se i ragazzi potranno essere veicolo all’interno Delle loro famiglie” commenta. Poi conclude che sull’andamento dei Contagi “ancora non ha pesato l’apertura Delle Scuole. Ce la stiamo giocando nelle … Leggi su youreduaction (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il medico Ranieri(Oms), ospite al programma “Agorà”, parla dell’che laavrà sui. “L’lotra 1e capiremo se i ragazzi potranno essere veicolo all’internoloro famiglie” commenta. Poi conclude che sull’andamento dei“ancora non ha pesato l’apertura. Ce la stiamo giocando nelle …

