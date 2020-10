Guardia costiera, oltre 2.500 persone salvate e 750 natanti soccorsi in estate (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 1 ott. (Adnkronos) - Sono 2.566 le persone salvate, 754 le unità da diporto soccorse e 227.134 mq, tra spiagge e specchi acquei, restituiti alla libera fruizione dei cittadini. Questi i risultati dell'operazione Mare Sicuro 2020 (quest'estate ha compiuto 30 anni), presentati dalla Guardia costiera alla 60ma edizione del Salone Nautico di Genova. Nel corso dell'evento il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, l'ammiraglio Giovanni Pettorino, ha voluto ricordare il 2° C° Aurelio Visalli morto a Milazzo. “Un sacrificio, quello del nostro Aurelio, che racchiude, nella sua intensa e preziosa esistenza, ciò che di più caro e sentito guida e ispira ogni giorno il lavoro dei militari della Guardia costiera: la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 1 ott. (Adnkronos) - Sono 2.566 le, 754 le unità da diporto soccorse e 227.134 mq, tra spiagge e specchi acquei, restituiti alla libera fruizione dei cittadini. Questi i risultati dell'operazione Mare Sicuro 2020 (quest'ha compiuto 30 anni), presentati dallaalla 60ma edizione del Salone Nautico di Genova. Nel corso dell'evento il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, l'ammiraglio Giovanni Pettorino, ha voluto ricordare il 2° C° Aurelio Visalli morto a Milazzo. “Un sacrificio, quello del nostro Aurelio, che racchiude, nella sua intensa e preziosa esistenza, ciò che di più caro e sentito guida e ispira ogni giorno il lavoro dei militari della: la ...

