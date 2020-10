Groupon e Golf: la «strana coppia» di successo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Groupon e Golf sono due realtà agli antipodi: da un lato gli acquisti online tramite sconti, dall’altro una disciplina sportiva che sembra avere poco in comune con il web. In realtà, già da qualche anno in Brianza è nata una sorta di alleanza tra queste due realtà che sta dando delle belle soddisfazioni ai suoi ideatori. Un progetto che è partito nell’ottobre del 2017 dal campo pratica dell’Antico Borgo di Camuzzago (Monza) e che conta su nove buche par 32. Qui, da circa tre anni, i due maestri Maurizio Veloccia e Ferruccio Crotti tengono delle lezioni di Golf a dei neofiti che hanno acquistato un buono proprio su Groupon al costo di 9,90 euro per 45 minuti di pratica. Un’iniziativa che probabilmente fa storcere il naso ai puristi del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 2 ottobre 2020)sono due realtà agli antipodi: da un lato gli acquisti online tramite sconti, dall’altro una disciplina sportiva che sembra avere poco in comune con il web. In realtà, già da qualche anno in Brianza è nata una sorta di alleanza tra queste due realtà che sta dando delle belle soddisfazioni ai suoi ideatori. Un progetto che è partito nell’ottobre del 2017 dal campo pratica dell’Antico Borgo di Camuzzago (Monza) e che conta su nove buche par 32. Qui, da circa tre anni, i due maestri Maurizio Veloccia e Ferruccio Crotti tengono delle lezioni dia dei neofiti che hanno acquistato un buono proprio sual costo di 9,90 euro per 45 minuti di pratica. Un’iniziativa che probabilmente fa storcere il naso ai puristi del ...

