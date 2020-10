Grave lutto nel mondo dello spettacolo: Influencer bruciata viva durante una diretta (Di venerdì 2 ottobre 2020) Aveva soli 30 anni la Influencer , che sulla variante locale di TikTok vantava un seguito di centinaia di migliaia di follower. La giovane &eGrave; deceduta pochi giorni fa, il 30 settembre, per le conseguenze di ustioni che ricoprivano il 90 percento del suo corpo; secondo la testata Beijing Youth Daily la morte sarebbe stata la conseguenza diretta di un attacco perpetrato dall'ex marito due settimane prima, proprio durante una diretta sulla popolare piattaforma di condivisione video. Stando alla ricostruzione delle autorit&aGrave; locali riportata dalla testata, l'ex marito della giovane sarebbe piombato in casa all'improvviso cospargendola di benzina per poi darle fuoco. La diretta su TikTok era stata avviata da pochi minuti ma i seguaci di Lamu sembra non ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 2 ottobre 2020) Aveva soli 30 anni la, che sulla variante locale di TikTok vantava un seguito di centinaia di migliaia di follower. La giovane &e; deceduta pochi giorni fa, il 30 settembre, per le conseguenze di ustioni che ricoprivano il 90 percento del suo corpo; secondo la testata Beijing Youth Daily la morte sarebbe stata la conseguenzadi un attacco perpetrato dall'ex marito due settimane prima, propriounasulla popolare piattaforma di condivisione video. Stando alla ricostruzione delle autorit&a; locali riportata dalla testata, l'ex marito della giovane sarebbe piombato in casa all'improvviso cospargendola di benzina per poi darle fuoco. Lasu TikTok era stata avviata da pochi minuti ma i seguaci di Lamu sembra non ...

