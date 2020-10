Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck si scorda delle telecamere e dà consigli: “Fatelo, così andate dalla D’Urso e sui giornali” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Patrizia De Black si trova così a suo agio nella casa del Grande Fratello Vip che spesso si dimentica della presenza delle telecamere e si lascia andare a gesti anche troppo spontanei. È successo quando si è spogliata mostrando il seno senza censure e poi da ultimo giovedì sera, quando ha dato una serie di consigli discutibili a Massimiliano Morra, l’attore della soap L’Onore e il Rispetto. La Contessa gli ha suggerito di intraprendere una storia d’amore “farlocca” con Guenda Goria solo per “finire sui giornali e dalla D’Urso” una volta concluso il reality. Ma non è tutto, perché la De Black ha rivelato poi di aver dato lo stesso consiglio anche a Pierpaolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020)De Black si trova così a suo agio nella casa delVip che spesso si dimentica della presenzae si lascia andare a gesti anche troppo spontanei. È successo quando si è spogliata mostrando il seno senza censure e poi da ultimo giovedì sera, quando ha dato una serie didiscutibili a Massimiliano Morra, l’attore della soap L’Onore e il Rispetto. La Contessa gli ha suggerito di intraprendere una storia d’amore “farlocca” con Guenda Goria solo per “finire sui giornali eD’Urso” una volta concluso il reality. Ma non è tutto, perché la De Black ha rivelato poi di aver dato lo stessoo anche a Pierpaolo ...

