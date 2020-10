Grande Fratello Vip, nuovi ingressi nella casa? Due nomi importanti (Di venerdì 2 ottobre 2020) Questo articolo . Si è appresa la notizia di alcune trattative in corso per l’entrata nella casa del Grande Fratello Vip di concorrenti davvero speciali. Pare ci siano in corso per il Grande Fratello Vip alcune trattative importanti che riguardano persone molto speciali del mondo dello spettacolo. Questa sera andrà in onda una nuova puntata del reality show, … Leggi su youmovies (Di venerdì 2 ottobre 2020) Questo articolo . Si è appresa la notizia di alcune trattative in corso per l’entratadelVip di concorrenti davvero speciali. Pare ci siano in corso per ilVip alcune trattativeche riguardano persone molto speciali del mondo dello spettacolo. Questa sera andrà in onda una nuova puntata del reality show, …

stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Abbiamo ascoltato la storia di Denis, uguale a quella di tanti ragazzi e ragazze. Online e offline. Grande Fratello… - Marius58673695 : #Adua Avete rotto i ..... co sto squallido grande fratello. Ma andate a lavorare - davidemaggio : RT @fabiofabbretti: Denis Dosio bestemmia al #GFVIP? – Video -