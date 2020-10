Grande Fratello Vip news: Signorini annuncia nuovi ingressi nella casa (Di venerdì 2 ottobre 2020) Grande Fratello Vip news, stando alle anticipazioni date dal padrone di casa pare che il cast non sia ancora chiuso e quindi ci saranno nuovi ingressi. Grande Fratello Vip (fonte Instagra, @GrandeFratellovip)E’ tempo di nuovi ingressi all’interno della casa più spiata d’Italia, questo è quanto emerso dalle dichiarazioni di Alfonso Signorini nel programma casa Chi, il format web ideato dallo stesso giornalista. A dire la verità proprio nelle ultime ore sono circolate anche delle voci circa il possibile ingresso dei due amici Andrea Damante e Ignazio Moser come unico concorrente, ... Leggi su chenews (Di venerdì 2 ottobre 2020)Vip, stando alle anticipazioni date dal padrone dipare che il cast non sia ancora chiuso e quindi ci sarannoVip (fonte Instagra, @vip)E’ tempo diall’interno dellapiù spiata d’Italia, questo è quanto emerso dalle dichiarazioni di Alfonsonel programmaChi, il format web ideato dallo stesso giornalista. A dire la verità proprio nelle ultime ore sono circolate anche delle voci circa il possibile ingresso dei due amici Andrea Damante e Ignazio Moser come unico concorrente, ...

stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Abbiamo ascoltato la storia di Denis, uguale a quella di tanti ragazzi e ragazze. Online e offline. Grande Fratello… - ansiadivivere_ : RT @eliscrivecose: Qui ad attenere che Pierpaolo si renda conto che in finale del grande fratello oltre alla storiella può fartici arrivare… - federicohigher : Garko al Grande Fratello stava lavorando, così come lavorerà d’ora in poi quando rilascerà interviste su questo tema. -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, la fucilata di Belen Rodriguez: "Perché ci sono rimasta male", messaggio a Mediaset? LiberoQuotidiano.it Chi è Francesco Marrone: età e curiosità del fratello di Emma Marrone

Francesco Marrone ha 32 anni e nutre un grande amore per lo sport del calcio. Il giovane è noto per essere il fratello della celebre cantante Emma Marrone: per questa ragione non si hanno molte ...

Gabriel Garko e il coming out a Verissimo: «Sono stato insieme undici anni con un uomo. Ora mi sono tolto la maschera»

Dopo aver fatto cenno al suo «segreto di Pulcinella» al Grande Fratello VipGabriel Garko si è raccontato a Verissimo (in onda sabato 3 ottobre su Canale 5 alle 16.00). Partendo dalla sua prima vera ...

Francesco Marrone ha 32 anni e nutre un grande amore per lo sport del calcio. Il giovane è noto per essere il fratello della celebre cantante Emma Marrone: per questa ragione non si hanno molte ...Dopo aver fatto cenno al suo «segreto di Pulcinella» al Grande Fratello VipGabriel Garko si è raccontato a Verissimo (in onda sabato 3 ottobre su Canale 5 alle 16.00). Partendo dalla sua prima vera ...