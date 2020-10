Grande Fratello Vip, Denis Dosio bestemmia e rischia la squalifica: VIDEO (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo la squalifica di Fausto Leali per un termine razzista (anche se il cantante non lo aveva certo usato con quello scopo), un altro concorrente del Grande Fratello Vip potrebbe presto lasciare la casa a causa di una parola di troppo. Si tratta di Denis Dosio, il giovane influencer portato in tv da Barbara d’Urso (QUI chi è). GFVip, Denis Dosio: ‘Gli hater dicevano di voler sciogliere mia madre nell’acido’ La bestemmia di Denis Dosio al Grande Fratello Vip Nella notte infatti il ragazzo nel bel mezzo di una conversazione avrebbe imprecato tirando in ballo colui che risiede nell’alto dei cieli, come sembrerebbe anche da un VIDEO che ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo ladi Fausto Leali per un termine razzista (anche se il cantante non lo aveva certo usato con quello scopo), un altro concorrente delVip potrebbe presto lasciare la casa a causa di una parola di troppo. Si tratta di, il giovane influencer portato in tv da Barbara d’Urso (QUI chi è). GFVip,: ‘Gli hater dicevano di voler sciogliere mia madre nell’acido’ LadialVip Nella notte infatti il ragazzo nel bel mezzo di una conversazione avrebbe imprecato tirando in ballo colui che risiede nell’alto dei cieli, come sembrerebbe anche da unche ...

