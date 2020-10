Grande Fratello Vip annullato il televoto per la puntata di stasera 2 ottobre (Video) (Di venerdì 2 ottobre 2020) Grande Fratello Vip 5 i nominati di lunedì 28 settembre 2020, annullate le nomination (Video) Update 2 ottobre: annullate le nomination di lunedì in cui il pubblico era chiamato a scegliere il preferito tra Massimiliano, Tommaso, Denis, Francesco, Maria Teresa e Guenda, Dayane e Adua con il meno votato che sarebbe andato direttamente in nomination in vista di lunedì. La decisione è stata presa per un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Secondo i Video circolati nel corso della giornata Denis Dosio avrebbe bestemmiato. Qui il Video: Denis ha bestemmiato sentite attentamente e anche gli altri se ne sono accorti #GFVIP pic.twitter.com/SU4a9aUM3i — Marco (@Marco90081036) October 1, 2020 puntata di ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 2 ottobre 2020)Vip 5 i nominati di lunedì 28 settembre 2020, annullate le nomination () Update 2: annullate le nomination di lunedì in cui il pubblico era chiamato a scegliere il preferito tra Massimiliano, Tommaso, Denis, Francesco, Maria Teresa e Guenda, Dayane e Adua con il meno votato che sarebbe andato direttamente in nomination in vista di lunedì. La decisione è stata presa per un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Secondo icircolati nel corso della giornata Denis Dosio avrebbe bestemmiato. Qui il: Denis ha bestemmiato sentite attentamente e anche gli altri se ne sono accorti #GFVIP pic.twitter.com/SU4a9aUM3i — Marco (@Marco90081036) October 1, 2020di ...

stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Abbiamo ascoltato la storia di Denis, uguale a quella di tanti ragazzi e ragazze. Online e offline. Grande Fratello… - lodoismyqueenx : comunque mi dispiace tantissimo per Denis, sta facendo un bel grande fratello e non merita di uscire... però non è… - xdesixjz : RT @megghiy: Il grande fratello non merita neanche quella misera percentuale di share che fa ultimamente, cioè la bestemmia di dosio non va… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, la fucilata di Belen Rodriguez: "Perché ci sono rimasta male", messaggio a Mediaset? LiberoQuotidiano.it Stasera in TV 2 ottobre: Tale e quale Show su Rai Uno, Grande Fratello Vip su Canale 5

Chi sarà il campione di questa serata? Su Canale 5, invece, c'è "Grande Fratello Vip", con la conduzione di Alfonso Signorini. I nominati della settimana sono: Massimiliano, Denis, Francesco ...

Provvedimento disciplinare al GF VIP 5, televoto annullato: bestemmia confermata?

E anche in questa quinta edizione del Grande Fratello VIP a quanto pare, esplode il tormentone bestemmia. Ve ne avevamo già parlato questa mattina, raccontandovi dei video che giravano in rete ma ...

Chi sarà il campione di questa serata? Su Canale 5, invece, c'è "Grande Fratello Vip", con la conduzione di Alfonso Signorini. I nominati della settimana sono: Massimiliano, Denis, Francesco ...E anche in questa quinta edizione del Grande Fratello VIP a quanto pare, esplode il tormentone bestemmia. Ve ne avevamo già parlato questa mattina, raccontandovi dei video che giravano in rete ma ...