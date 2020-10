Grande Fratello Vip annulla il televoto: Denis Dosio squalificato? (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip ha scelto di annullare il televoto di a causa di un provvedimento disciplinare. Denis Dosio è a rischio? Il Grande Fratello Vip ha da poco annunciato sui profili social dedicati al programma che il televoto di questa settimana è stato annullato a causa di un problema disciplinare nei confronti di un … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 2 ottobre 2020) IlVip ha scelto dire ildi a causa di un provvedimento disciplinare.è a rischio? IlVip ha da poco annunciato sui profili social dedicati al programma che ildi questa settimana è statoto a causa di un problema disciplinare nei confronti di un … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Abbiamo ascoltato la storia di Denis, uguale a quella di tanti ragazzi e ragazze. Online e offline. Grande Fratello… - Guerreriuviola : @Flaviaventosole Boh, io non guardo Grande Fratello - frances21516934 : RT @ThisCasino: Matilde a guenda e mariateresa: 'scusate ma voglio dire, siamo al grande fratello, dove li avete trovati questi vestiti da… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, la fucilata di Belen Rodriguez: "Perché ci sono rimasta male", messaggio a Mediaset? LiberoQuotidiano.it Stasera in TV 2 ottobre: Tale e quale Show su Rai Uno, Grande Fratello Vip su Canale 5

Chi sarà il campione di questa serata? Su Canale 5, invece, c'è "Grande Fratello Vip", con la conduzione di Alfonso Signorini. I nominati della settimana sono: Massimiliano, Denis, Francesco ...

Provvedimento disciplinare al GF VIP 5, televoto annullato: bestemmia confermata?

E anche in questa quinta edizione del Grande Fratello VIP a quanto pare, esplode il tormentone bestemmia. Ve ne avevamo già parlato questa mattina, raccontandovi dei video che giravano in rete ma ...

Chi sarà il campione di questa serata? Su Canale 5, invece, c'è "Grande Fratello Vip", con la conduzione di Alfonso Signorini. I nominati della settimana sono: Massimiliano, Denis, Francesco ...E anche in questa quinta edizione del Grande Fratello VIP a quanto pare, esplode il tormentone bestemmia. Ve ne avevamo già parlato questa mattina, raccontandovi dei video che giravano in rete ma ...