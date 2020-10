Grande Fratello Vip, Andrea Damante e Ignazio Moser nella casa come concorrente unico? L’indiscrezione (Di venerdì 2 ottobre 2020) Andrea Damante e Ignazio Moser parteciperanno alla quinta edizione del Grande Fratello Vip come unico concorrente? Andrea Damante e Ignazio Moser potrebbero tornare al Grande Fratello Vip e partecipare come unico concorrente alla quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. A far trapelare l’indiscrezione ci ha pensato Gabriele Parpiglia a casa Chi, il noto giornalista ha fatto sapere che Alfonso Signorini è in trattative con Damante e Moser per farli tornare nella ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 2 ottobre 2020)parteciperanno alla quinta edizione delVippotrebbero tornare alVip e parteciparealla quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. A far trapelare l’indiscrezione ci ha pensato Gabriele Parpiglia aChi, il noto giornalista ha fatto sapere che Alfonso Signorini è in trattative conper farli tornare...

stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Abbiamo ascoltato la storia di Denis, uguale a quella di tanti ragazzi e ragazze. Online e offline. Grande Fratello… - paolo_borza : Ci stanno rubando le parole e, con esse, la nostra libertà. Benvenuti nel Grande Fratello di buonismo e politicamen… - Novella_2000 : Denis Dosio ha bestemmiato al #GFVip? Il video incriminato -