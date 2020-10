Grande Fratello Vip 5, sesta puntata in diretta – Televoto annullato (Di venerdì 2 ottobre 2020) Signorini - GF Vip 5 (US Endemol Shine) Il Grande Fratello Vip 5 arriva alla sesta puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa durante la serata. Grande Fratello Vip 5: anticipazioni sesta puntata In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.40 circa, Alfonso Signorini conduce la sesta puntata del Grande Fratello Vip 5. Con lui in studio gli opinionisti Pupo e Antonella Elia. Nel corso della serata si parlerà di quanto successo in settimana tra i ‘vipponi’, soprattutto ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 2 ottobre 2020) Signorini - GF Vip 5 (US Endemol Shine) IlVip 5 arriva allae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa durante la serata.Vip 5: anticipazioniInsu Canale 5, a partire dalle 21.40 circa, Alfonso Signorini conduce ladelVip 5. Con lui in studio gli opinionisti Pupo e Antonella Elia. Nel corso della serata si parlerà di quanto successo in settimana tra i ‘vipponi’, soprattutto ...

Grande Fratello Vip, la fucilata di Belen Rodriguez: "Perché ci sono rimasta male", messaggio a Mediaset?

Natalia Paragoni, fidanzata Andrea Zelletta: "Mio piccolo principe"

Natalia Paragoni è la fidanzata di Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Mentre Andrea è nella casa più spiata d’Italia, Natalia sta ...

Gf Vip, attesa per il live. Lungo abbraccio Pretelli-Gregoraci

Forte emozione per l'episodio in diretta di stasera del Grande Fratello Vip. Tutti si preparano, e gli otto concorrenti a rischio eliminazione cercano di distrarsi: sono Adua Del Vesco, Dayane Mello, ...

