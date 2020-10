Grande Fratello Vip 5 diretta sesta puntata 2 ottobre 2020: anticipazioni (Di venerdì 2 ottobre 2020) Grande Fratello Vip, il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini, in onda, stasera, venerdì 2 ottobre 2020, in prima serata è giunto al sesto appuntamento della quinta stagione. Opinionisti in studio, Alfonso Signorini ed Antonella Elia. Canale 5 Grande Fratello Vip 5 quarta puntata 25 settembre 2020: nominati Adua, Franceska, Fulvio e Massimiliano Chi sarà il primo nominato della prossima settimana tra Denis Dosio, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Dayane Mello, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Tommaso Zorzi? E chi sarà salvato grazie al televoto del pubblico da casa? Legami sempre più stretti ed equilibri sempre più instabili: una nuova ... Leggi su blogo (Di venerdì 2 ottobre 2020)Vip, il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini, in onda, stasera, venerdì 2, in prima serata è giunto al sesto appuntamento della quinta stagione. Opinionisti in studio, Alfonso Signorini ed Antonella Elia. Canale 5Vip 5 quarta25 settembre: nominati Adua, Franceska, Fulvio e Massimiliano Chi sarà il primo nominato della prossima settimana tra Denis Dosio, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Dayane Mello, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Tommaso Zorzi? E chi sarà salvato grazie al televoto del pubblico da casa? Legami sempre più stretti ed equilibri sempre più instabili: una nuova ...

