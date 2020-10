Grande Fratello Vip 5: Denis Dosio ha bestemmiato (video) (Di venerdì 2 ottobre 2020) Guai seri per il più giovane al Grande Fratello Vip. Denis Dosio nella notte avrebbe bestemmiato, e il video lo dimostra chiaramente. Come ben saprete, il regolamento parla chiaro: non si può bestemmiare all'interno della Casa pena l'espulsione. I tanti fan del giovane ora si domandano quale sorte spetterà al loro beniamino. C'è anche chi cerca di giustificarlo, visto che le origini dell'influencer sono romagnole e che proprio in Emilia Romagna la bestemmia da lui pronunciata viene da alcuni utilizzata come intercalare. Visualizza questo post su Instagram :rotating light:Denis Dosio bestemmia al Grande Fratello Vip :rotating light: . ... Leggi su blogo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Guai seri per il più giovane alVip.nella notte avrebbe, e illo dimostra chiaramente. Come ben saprete, il regolamento parla chiaro: non si può bestemmiare all'interno della Casa pena l'espulsione. I tanti fan del giovane ora si domandano quale sorte spetterà al loro beniamino. C'è anche chi cerca di giustificarlo, visto che le origini dell'influencer sono romagnole e che proprio in Emilia Romagna la bestemmia da lui pronunciata viene da alcuni utilizzata come intercalare. Visualizza questo post su Instagram :rotating light:bestemmia alVip :rotating light: . ...

