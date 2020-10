Grande Fratello Vip 5: Denis Dosio ha bestemmiato ma il fratello lo difende (video) (Di venerdì 2 ottobre 2020) "Non ha assolutamente detto quella parola, ma ha detto Dio Bo" lo difende il fratello Manuel direttamente dal suo profilo Instagram. Sarebbe proprio lui, il fratello di Denis Dosio, a sostenere che il ragazzo in casa non avrebbe affatto bestemmiato ma, al contrario, si sarebbe avvalso di un 'modo di dire', un gergo molto utilizzato in Romagna."Credo non abbiate mai sentito né nelle mie Storie né nelle Storie di Denis delle parolacce" aggiunge Manuel Dosio, "perché siamo stati cresciuti con dei sani principi. Figuratevi quindi se mio fratello direbbe addirittura una bestemmia". 02 ottobre 2020 18:29. Leggi su blogo (Di venerdì 2 ottobre 2020) "Non ha assolutamente detto quella parola, ma ha detto Dio Bo" loilManuel direttamente dal suo profilo Instagram. Sarebbe proprio lui, ildi, a sostenere che il ragazzo in casa non avrebbe affattoma, al contrario, si sarebbe avvalso di un 'modo di dire', un gergo molto utilizzato in Romagna."Credo non abbiate mai sentito né nelle mie Storie né nelle Storie didelle parolacce" aggiunge Manuel, "perché siamo stati cresciuti con dei sani principi. Figuratevi quindi se miodirebbe addirittura una bestemmia". 02 ottobre 2020 18:29.

