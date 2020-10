Grande Fratello Vip 5, Andrea Zelletta: la sorpresa della mamma Anna (video) (Di venerdì 2 ottobre 2020) Andrea Zelletta, nel corso della sesta puntata del 'Grande Fratello Vip 5', ha ricevuto la visita a sorpresa dell'amatissima mamma Anna (Qui, per il video). L'ex tronista di 'Uomini e Donne', in alcuni confessionali, ha rivelato di voler fare tanti soldi per ripagare i propri genitori dei tanti sacrifici (Qui, il video): 02 ottobre 2020 23:19. Leggi su blogo (Di venerdì 2 ottobre 2020), nel corsosesta puntata del 'Vip 5', ha ricevuto la visita adell'amatissima(Qui, per il). L'ex tronista di 'Uomini e Donne', in alcuni confessionali, ha rivelato di voler fare tanti soldi per ripagare i propri genitori dei tanti sacrifici (Qui, il): 02 ottobre 2020 23:19.

GrandeFratello : ... ragazzi... ma quanto vi piace spettegolare? Inutile nascondersi, Grande Fratello sente e vede tutto. ?? #GFVIP - stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - Ylenialeopard : RT @harryartv: DAYANE IL GRANDE FRATELLO SEI TU #gfvip - TSaveoursea : Sto guardando per la prima volta il grande fratello vip e sto perdendo i neuroni e il respiro dalle risate -