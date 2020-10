Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni sulla sesta puntata del 2 ottobre: concorrenti, ultime news (Di venerdì 2 ottobre 2020) Entra sempre più nel vivo il Grande Fratello Vip 2020, con la sesta puntata in onda stasera, venerdì 2 ottobre, dalle 21.30 su Canale 5. Confermati Alfonso Signorini alla conduzione con Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le anticipazioni? Cosa succederà stasera? Dopo aver assistito alla prima eliminazione (quella di Fulvio Abbate), ci saranno come sempre tanti colpi di scena. Il primo punto di svolta sarà quello del televoto, con ben sette concorrenti in nomination e quindi a rischio eliminazione: Adua Del Vesco, Dayane Mello, Denis Dosio, Francesco Oppini, Maria Teresa e Guenda, Massimiliano Morra e Tommaso Zorzi. Chi lascerà la Casa? Nel corso della puntata ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Entra sempre più nel vivo ilVip, con lain onda stasera, venerdì 2, dalle 21.30 su Canale 5. Confermati Alfonso Signorini alla conduzione con Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le? Cosa succederà stasera? Dopo aver assistito alla prima eliminazione (quella di Fulvio Abbate), ci saranno come sempre tanti colpi di scena. Il primo punto di svolta sarà quello del televoto, con ben settein nomination e quindi a rischio eliminazione: Adua Del Vesco, Dayane Mello, Denis Dosio, Francesco Oppini, Maria Teresa e Guenda, Massimiliano Morra e Tommaso Zorzi. Chi lascerà la Casa? Nel corso della...

stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Abbiamo ascoltato la storia di Denis, uguale a quella di tanti ragazzi e ragazze. Online e offline. Grande Fratello… - peppe844 : RT @trash_italiano: #GFVIP, Adua Del Vesco fa outing a Massimiliano Morra? Il video incriminato - 63_ruspa : #gregoraci sei proprio una ballerina da poco, da bar. Abbi rispetto del dolore del prossimo. Sei una pochezza di pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, la fucilata di Belen Rodriguez: "Perché ci sono rimasta male", messaggio a Mediaset? LiberoQuotidiano.it Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni sulla sesta puntata del 2 ottobre: concorrenti, ultime news

Entra sempre più nel vivo il Grande Fratello Vip 2020, con la sesta puntata in onda stasera, venerdì 2 ottobre, dalle 21.30 su Canale 5. Confermati Alfonso Signorini alla conduzione con Pupo e ...

Antonella Elia: «Un giorno alla ‘Corrida’ Corrado mi disse: «Tu continua a fare la scema…»

È amichevole: pizzica, ma comunque mi approva». Antonella Elia si è sbilanciata sul cast del “Grande Fratello Vip”: «È ottimo, quando li vedo giocare o parlare mi diverto. Da spettatrice ...

Entra sempre più nel vivo il Grande Fratello Vip 2020, con la sesta puntata in onda stasera, venerdì 2 ottobre, dalle 21.30 su Canale 5. Confermati Alfonso Signorini alla conduzione con Pupo e ...È amichevole: pizzica, ma comunque mi approva». Antonella Elia si è sbilanciata sul cast del “Grande Fratello Vip”: «È ottimo, quando li vedo giocare o parlare mi diverto. Da spettatrice ...