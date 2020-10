Gran Premio internazionale Leone d’oro, Vincenzo Schiavo premia Catello Maresca (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il magistrato napoletano Catello Maresca ha ricevuto oggi a Venezia il “Gran Premio internazionale Leone d’oro di Venezia” dalle mani del console della Federazione Russa e presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo. La cerimonia di premiazione si è svolta stamane presso il Palazzo della Regione Veneto. Il sostituto procuratore generale a Napoli Maresca è stato insignito del prestigiosissimo riconoscimento, giunto alla 73esima edizione, per l’impegno profuso nello svolgimento della sua attività anti-camorra. La commissione del Gran Premio (a cui Vincenzo Schiavo in qualità di membro, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il magistrato napoletanoha ricevuto oggi a Venezia il “d’oro di Venezia” dalle mani del console della Federazione Russa e presidente di Confesercenti Campania,. La cerimonia dizione si è svolta stamane presso il Palazzo della Regione Veneto. Il sostituto procuratore generale a Napoliè stato insignito del prestigiosissimo riconoscimento, giunto alla 73esima edizione, per l’impegno profuso nello svolgimento della sua attività anti-camorra. La commissione del(a cuiin qualità di membro, ...

