Google investe 1 miliardo di dollari nei giornali online (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Google ha presentato una nuova vetrina dedicata alle notizie online accompagnata da piano di supporto a lungo termine dedicato agli editori annunciando un investimento iniziale di 1 miliardo di dollari. È lo stesso Sundar Pichai, amministratore delegato di Big G, ad annunciare il più grande impegno finanziario intrapreso da Google finora. Questo programma di finanziamenti servirà per pagare gli editori e per cercare di proporre agli utenti contenuti di alta qualità raccolti nel nuovo Google News Showcase. Ogni mese Google veicola circa 24 miliardi di visite ai siti web di notizie di tutto il mondo. Inoltre, conla Google News Initiative, ha ...

