Gironi Europa League, la Roma pesca Young Boys, Cluj e Cska Sofia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si è svolto oggi il sorteggio della fase a Gironi di Europa League e dall'urna di Nyon sono arrivati i nomi delle sfidanti delle squadre italiane nella competizione. La Roma è stata sorteggiata nel gruppo A con Young Boys, Cluj e Cska Sofia; il Napoli troverà Real Sociedad, AZ Alkmaar e Rijeka nel gruppo F; Milan nel gruppo H insieme a Celtic, Sparta Praga e Lille. Il Milan ha già affrontato Lille e Celtic nella stessa edizione di una competizione europea: era la Champions League 2006/07, che si era poi conclusa con il trionfo rossonero ad Atene. Ieri sera si sono disputate le ultime gare valide per i play-off, che hanno permesso proprio i rossoneri di accedere alla fase ...

