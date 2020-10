Giro Italia: via dalla Sicilia la Corsa Rosa nell'era del Covid (Di venerdì 2 ottobre 2020) Da Agrigento a Milano. dalla Sicilia alla Lombardia, dal mare ai piedi delle Alpi per un Giro d'Italia autunnale da affrontare come, ha detto il direttore della 'Gazzetta dello sport', Stefano Barigelli, 'con uno spirito che somiglia a quello del primo Giro del dopoguerra, che porto' un sorriso a tutta l'Italia'. In mezzo 21 tappe, 3497,9 chilometri da ... Leggi su agrigentooggi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Da Agrigento a Milano.alla Lombardia, dal mare ai piedi delle Alpi per und'autunnale da affrontare come, ha detto il direttore della 'Gazzetta dello sport', Stefano Barigelli, 'con uno spirito che somiglia a quello del primodel dopoguerra, che porto' un sorriso a tutta l''. In mezzo 21 tappe, 3497,9 chilometri da ...

