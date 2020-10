Giro d’Italia 2020, Thomas: “Sono tra i favoriti, sono in ottima forma” (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Penso di essere uno dei favoriti, ma ci sono tanti altri contendenti. E’ vero che in molti mi considerano il principale candidato alla vittoria, proverò a fare del mio meglio: è una sfida importante che mi motiva molto“. Lo ha detto Geraint Thomas in conferenza stampa alla vigilia della partenza del Giro d’Italia 2020, che prenderà il via domani con la cronometro Monreale-Palermo: “So di aver vinto nel 2018 e di essere arrivato secondo nel 2019 – ricorda il corridore britannico del team Ineos – Mi sono allenato bene e sono in buona forma. Il team non mi ha messo pressioni, sono concentrato su me stesso. Proverò a combattere fino alla fine” Un’edizione diversa della corsa ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Penso di essere uno dei, ma citanti altri contendenti. E’ vero che in molti mi considerano il principale candidato alla vittoria, proverò a fare del mio meglio: è una sfida importante che mi motiva molto“. Lo ha detto Geraintin conferenza stampa alla vigilia della partenza deld’Italia, che prenderà il via domani con la cronometro Monreale-Palermo: “So di aver vinto nel 2018 e di essere arrivato secondo nel 2019 – ricorda il corridore britannico del team Ineos – Miallenato bene ein buona forma. Il team non mi ha messo pressioni,concentrato su me stesso. Proverò a combattere fino alla fine” Un’edizione diversa della corsa ...

