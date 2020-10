Giro d’Italia 2020, terza tappa: percorso e altimetria (Di venerdì 2 ottobre 2020) Primo arrivo in salita al Giro d’Italia 2020, con la terza tappa che porta la Corsa Rosa da Enna all’Etna dopo 150 chilometri che potrebbero mandare in scena i primi duelli tra i big della generale. L’arrivo è posto infatti ai 1793 metri di quota di Linguaglossa Piano Provenzana, al termine di una salita davvero impegnativa. I primi 130 km della tappa sono un continuo saliscendi, pur senza GPM ufficiali, rappresentando un lungo avvicinamento alla salita finale che affronta l’Etna da Linguaglossa sul versante Nord-Est del vulcano. L’ultima ascesa misura ben 18,9 km: la pendenza media è del 6,6% ma attenzione agli ultimi tre chilometri che presentano una media del 9% ed un tratto che supera l’11%. Il terreno ideale per iniziare a testare la resistenza ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Primo arrivo in salita ald’Italia, con lache porta la Corsa Rosa da Enna all’Etna dopo 150 chilometri che potrebbero mandare in scena i primi duelli tra i big della generale. L’arrivo è posto infatti ai 1793 metri di quota di Linguaglossa Piano Provenzana, al termine di una salita davvero impegnativa. I primi 130 km dellasono un continuo saliscendi, pur senza GPM ufficiali, rappresentando un lungo avvicinamento alla salita finale che affronta l’Etna da Linguaglossa sul versante Nord-Est del vulcano. L’ultima ascesa misura ben 18,9 km: la pendenza media è del 6,6% ma attenzione agli ultimi tre chilometri che presentano una media del 9% ed un tratto che supera l’11%. Il terreno ideale per iniziare a testare la resistenza ...

