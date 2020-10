Giro d’Italia 2020, cronometro prima tappa: ecco gli orari di partenza dei big (Di venerdì 2 ottobre 2020) Domani scatterà il Giro d’Italia con la crono inaugurale di 15.1 km che partirà a Monreale e arriverà a Palermo. partenza fissata per le ore 13:15, con il belga Victor Campenaerts che partirà tre minuti più tardi. L’ultimo a partire alle 16:10 sarà Rafal Majka e non quindi l’iridato di specialità Filippo Ganna, possibilità prevista dal regolamento. Influenzate dalle previsioni meteo e dal vento, l’Ineos Grenadiers ha deciso di far partire il 24enne piemontese partirà alle ore 14.58. Via alle 14.36 per il britannico Geraint Thomas mentre Vincenzo Nibali scatterà alle 15.57, un minuto dopo Jakob Fuglsang. Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Domani scatterà ild’Italia con la crono inaugurale di 15.1 km che partirà a Monreale e arriverà a Palermo.fissata per le ore 13:15, con il belga Victor Campenaerts che partirà tre minuti più tardi. L’ultimo a partire alle 16:10 sarà Rafal Majka e non quindi l’iridato di specialità Filippo Ganna, possibilità prevista dal regolamento. Influenzate dalle previsioni meteo e dal vento, l’Ineos Grenadiers ha deciso di far partire il 24enne piemontese partirà alle ore 14.58. Via alle 14.36 per il britannico Geraint Thomas mentre Vincenzo Nibali scatterà alle 15.57, un minuto dopo Jakob Fuglsang.

