Gioventù Nazionale oscurata da Facebook. Continua la censura delle pagine della destra italiana (Di venerdì 2 ottobre 2020) Gioventú Nazionale censurata su Facebook Continua la censura Facebook delle pagine della destra giovanile italiana. Il regime del pensiero unico colpisce ancora, e a farne le spese è Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia. Dopo Gioventù Nazionale Roma, nascoste anche le pagine di Gn Veneto Dopo aver chiuso la pagina di Gioventù Nazionale Roma, pochi giorni prima delle elezioni regionali e del referendum, rea di aver pubblicato una grafica in ricordo di Alessandro Romani, militare decorato caduto in Afghanistan, questa mattina la mannaia oscurantista si ...

